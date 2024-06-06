Глава минобороны Германии Борис Писториус, который недавно заявил о подготовке к войне с Россией, не усвоил три исторических урока. Об этом заявил депутат Государственной думы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев, передает РИА Новости.

Накануне этот немецкий министр заявил, что ФРГ должна быть готова к войне к 2029 году.

По словам российского парламентария, Писториус выбрал «плохой» и «неудачный» год. Он считает, что первым уроком для Писториуса является тот факт, что в 2029 году исполнится 110 лет со дня капитуляции Германии в Первой мировой войне. Ивлев добавил, что Россия была бы державой-победительницей, если бы не большевистская революция.

Депутат также обратил внимание, что дети Великой Отечественной войны еще будут живы в 2029 году. Они помнят все ужасы войны фашистской Германии против СССР, завершившейся победой и полным разгромом германской стороны. По мнению Ивлева, эта победа «будет вечно в генетической памяти россиян». Это второй урок, который не выучил глава минобороны ФРГ, заявил он.

Третьим «неусвоенным уроком» Писториуса Ивлев считает то, что «современный фашизм с любой националистической окраской все равно будет уничтожен российским солдатом и русским оружием без оглядки на Берлин, Париж или Вашингтон».

Также он подчеркнул, что Россия готова к победе.

«Давай дневник, Борис Писториус, неуд. И сдавайся сразу», — добавил парламентарий.

В мае канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку на территорию Украины немецких солдат, не поддержав также идею о введении над страной бесполетной зоны.

Ранее в ФРГ объяснили призывы Запада готовиться к войне с Россией.