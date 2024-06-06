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Политолог предупредил о возможных проблемах после слов Зеленского о Китае

Политолог Золотарев: слова Зеленского в адрес КНР могут обернуться проблемами

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Edgar Su/Reuters

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о Китае могут негативно сказаться на торгово-экономических отношениях с КНР. Такое мнение выразил украинский политолог Андрей Золотарев в интервью Александру Шелесту (признан в РФ иностранным агентом).

«Извините, плюнуть в Китай — Китай утрется. Но если Китай плюнет, ну, можно и утонуть», — пояснил Золотарев.

Также политолог напомнил об опыте Литвы, которая «в один момент выпала, из-за Тайваня, из таможенных китайских каталогов», что привело к «минус десять миллиардов товарооборота».

Золотарев также указал, что Китай до начала спецоперации закупал большую часть украинского экспорта.

До этого депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев заявил, что хамство Зеленского в адрес Китая может дорого обойтись Киеву. Депутат назвал причинами такого поведения украинского лидера его «звездную болезнь» и окружение, которое не дает ему «мыслить трезво». Он отметил, что с Китаем не нужно разговаривать «хамским тоном».

Ранее в МИД РФ заявили, что Запад готовит Молдавию на роль «второй Украины».

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