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Япония недовольна условиями Путина по возобновлению диалога

Япония сочла неприемлемыми слова Путина об условиях возобновления диалога

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Reuters

Правительство Японии выразило недовольство и несогласие с заявлениями президента России Владимира Путина о возможности российско-японского диалога лишь после изменения позиции Токио по Украине. Об этом пишет ТАСС.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси отметил, что попытки России свалить ответственность на Токио в стране считают несправедливыми и абсолютно неприемлемыми.

Хаяси также выразил критику по поводу действий России на Украине и подтвердил неизменность позиции японского правительства по вопросу «северных территорий» (южная часть Курильских островов) и заключению мирного договора.

В свою очередь, президент России Владимир Путин, выступая в Санкт-Петербурге перед главами мировых информационных агентств, заявил о возможности российско-японского диалога после изменения позиции Японии по Украине. Он подчеркнул отсутствие условий для продолжения диалога по мирному договору и выразил готовность возобновить его при создании необходимых условий, в первую очередь со стороны Японии. Путин отметил, что Россия не создавала препятствий для двустороннего диалога, в отличие от Японии, которую он обвинил в ангажированности в украинском кризисе.

Переговоры между Москвой и Токио по мирному соглашению начались еще в середине XX века после Второй мировой войны. Основным спорным вопросом остается южная часть Курильских островов. Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и других островов, в то время как Россия подчеркивает свой суверенитет над этими территориями, имеющий международно-правовое обоснование.

Ранее США, Япония и Южная Корея договорились о проведении новых военных учений.

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