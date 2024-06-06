В Крыму призвали ответить на инициативу США по безопасности в Черном море

Россия должна ответить зеркально на предложение США о безопасности в Черном море, считает постпредставитель Крыма при президенте России и вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты указали на наличие союзников и близких им стран, из-за которых необходимо обеспечить безопасность в Черном море.

«Этот подход дает нам возможность соответствующим образом с нашими союзниками, которые есть у нас в Карибском бассейне, предлагать вопрос создания такой же аналогичной системы безопасности в Карибском регионе», — подчеркнул Мурадов.

Постпредставитель Крыма также отметил, что он высказывал уже подобную идею на встрече с кубинскими партнерами в присутствии вице-премьера Дмитрия Чернышенко, и эта инициатива была одобрена.

В Крыму также выразили недовольство полетами беспилотников НАТО над Черным морем. До этого вышло сообщение, что американский разведывательный беспилотник Global Hawk находится в небе над Черным морем уже на протяжении последних двух суток.

Ранее в Черном море военные России уничтожили четыре морских беспилотника ВСУ.