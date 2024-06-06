Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717644923
Размер текста
А
А
А

Китай готов к сотрудничеству с Украиной

Китай заявил о готовности к сотрудничеству с Украиной по всем направлениям

close
100%
Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун заявил, что КНР готова к развитию сотрудничества с Украиной по всем направлениям. Об этом он заявил по итогам переговоров с первым заместителем министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Пекине, передает РИА Новости.

»Китай готов работать с Украиной для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, продолжения хорошей традиции взаимного уважения и искреннего отношения друг к другу, всегда ориентироваться на фундаментальные и долгосрочные интересы народов двух стран, содействовать обменам и сотрудничеству во всех областях, а также поддерживать и развивать китайско-украинские отношения», — сообщил дипломат.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Китай будут продолжать проводить совместные войсковые учения, расширяя сферу военно-технического сотрудничества.

Также сообщалось, что МИД Украины пригласил коллег из Китая участвовать в швейцарском саммите по «формуле мира» президента Владимира Зеленского. В украинском ведомстве отметили, что участие в саммите представителя КНР может стать хорошей возможностью для внесения вклада в «достижение мира в Украине».

Ранее сообщалось, что Китай готов ускорить подготовку к «настоящей» мирной конференции по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами