Китай готов к сотрудничеству с Украиной

Заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун заявил, что КНР готова к развитию сотрудничества с Украиной по всем направлениям. Об этом он заявил по итогам переговоров с первым заместителем министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Пекине, передает РИА Новости.

»Китай готов работать с Украиной для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, продолжения хорошей традиции взаимного уважения и искреннего отношения друг к другу, всегда ориентироваться на фундаментальные и долгосрочные интересы народов двух стран, содействовать обменам и сотрудничеству во всех областях, а также поддерживать и развивать китайско-украинские отношения», — сообщил дипломат.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Китай будут продолжать проводить совместные войсковые учения, расширяя сферу военно-технического сотрудничества.

Также сообщалось, что МИД Украины пригласил коллег из Китая участвовать в швейцарском саммите по «формуле мира» президента Владимира Зеленского. В украинском ведомстве отметили, что участие в саммите представителя КНР может стать хорошей возможностью для внесения вклада в «достижение мира в Украине».

Ранее сообщалось, что Китай готов ускорить подготовку к «настоящей» мирной конференции по Украине.