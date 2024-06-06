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Президент Сальвадора заявил о невозможности разрушить Россию с помощью санкций

Букеле: Россию невозможно сломать санкциями

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Richard Drew/AP

Глава Сальвадора Найиб Букеле заявил, что Россию нельзя разрушить с помощью санкций. Об этом он сказал в интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону.

По словам Букеле, в случае введения санкций в отношении Испании, ее экономика будет разрушена. Однако если санкции введут против России, она не будет сломана, так как является сверхдержавой.

Президент Сальвадора подчеркнул, что Россия обладает энергетическими ресурсами, природным газом, промышленными мощностями, заводами и рабочими.

До этого президент России Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших международных информационных агентств заявил, что введенные против РФ санкции, безусловно, мешают, но Москва преодолевает проблемы.

5 июня в Госдуме назвали воровством предоставление кредита Украине за счет активов РФ.

Ранее в Белом доме не исключили новых заявлений по изъятию российских активов.

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