Путин заявил, что Россия фиксировала попытки Украины ударить по газовым маршрутам

Российская Федерация несколько раз фиксировала попытки Украины ударить по газовым маршрутам по дну Черного моря. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с руководителями мировых информационных агентств, которая проходит на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), сообщает РИА Новости.

Речь идет о газопроводах «Голубой поток» и «Турецкий поток». По словам главы российского государства, РФ приходится охранять два этих газовых маршрута по дну Черного моря, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются нанести по ним удар и разрушить их. В связи с этим он отметил, что во всяком случае российские корабли, которые охраняют эти газопроводы, подвергаются постоянным атакам.

Как сказал Путин, Россия уже несколько раз фиксировала такие попытки.

«Мы же охраняем и «Голубой поток», который проложен по дну Черного моря в Турцию, и газ поступает для Турции, для снабжения Турции самой, и «Турецкий поток», из которого газ идет в том числе и в Европу», — добавил Путин.

Во время этой встречи президент также заявил, что удары по территории России при прямом участии сил Запада будут означать войну, в ответ на что Москва будет соответствующим образом реагировать.

Ранее Путин назвал подрыв «Северных потоков» совершенным на государственном уровне терактом.