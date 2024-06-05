Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717622791
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что Россия фиксировала попытки Украины ударить по газовым маршрутам

Путин: РФ несколько раз фиксировала попытки Киева атаковать газовые маршруты

close
100%
Валентина Певцова/РИА Новости

Российская Федерация несколько раз фиксировала попытки Украины ударить по газовым маршрутам по дну Черного моря. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с руководителями мировых информационных агентств, которая проходит на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), сообщает РИА Новости.

Речь идет о газопроводах «Голубой поток» и «Турецкий поток». По словам главы российского государства, РФ приходится охранять два этих газовых маршрута по дну Черного моря, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются нанести по ним удар и разрушить их. В связи с этим он отметил, что во всяком случае российские корабли, которые охраняют эти газопроводы, подвергаются постоянным атакам.

Как сказал Путин, Россия уже несколько раз фиксировала такие попытки.

«Мы же охраняем и «Голубой поток», который проложен по дну Черного моря в Турцию, и газ поступает для Турции, для снабжения Турции самой, и «Турецкий поток», из которого газ идет в том числе и в Европу», — добавил Путин.

Во время этой встречи президент также заявил, что удары по территории России при прямом участии сил Запада будут означать войну, в ответ на что Москва будет соответствующим образом реагировать.

Ранее Путин назвал подрыв «Северных потоков» совершенным на государственном уровне терактом.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
ПМЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами