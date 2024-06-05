Путин заявил, что РФ и Украина почти договорились об условиях денацификации

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Украина были близки к договоренности по денацификации, украинское руководство было готово пойти на условия российской стороны. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с руководителями мировых информационных агентств, проходящей на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), передает РИА Новости.

«Если руководитель переговорной группы со стороны Украины под выдержкой из этого большого соглашения поставил свою подпись, парафировал этот документ – я думаю, что это свидетельствует о том, что это устраивало украинскую сторону», — сказал Путин.

Он также отметил, что в ходе переговоров стороны достигли многих договоренностей по ключевым вопросам по урегулированию конфликта.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что организаторы конференции по Украине в Швейцарии не хотят мира. 5 июня газета Temps сообщила, что швейцарские дипломаты посчитали, что приглашать представителей России на конференцию по Украине бесполезно.

Ранее в Пекине заявили о поддержке китайской инициативы по Украине десятками стран.