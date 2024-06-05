Франция пригрозила ответить на слова дипломата РФ об инструкторах

Заместитель официального представителя МИД Франции Кристоф Лемуан заявила, что комментарии российского диппредставительства в Париже по поводу возможной отправки на Украину французских военных инструкторов, не останутся без последствий. Ее слова передает РИА Новости.

«Это возмутительные заявления, которые не останутся без последствий», — сказал он, добавив, что ответ французской стороны находится на стадии обсуждений.

До этого пресс-секретарь посольства РФ в Париже Александр Макогонов заявил, что отправленные на Украину французские военные инструкторы станут законной целью для российских вооруженных сил.

В конце мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен создать коалицию для отправки военного персонала на Украину с целью обучения военных этой страны.

В дальнейшем газета The Washington Post писала, что президент России Владимир Путин может ответить военным ударом на решение французского лидера.

Ранее политолог оценил отказ США отправлять военных инструкторов на Украину.