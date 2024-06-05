Лукашенко прокомментировал свою поездку в Россию фразой «Иркутск наш!»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Иркутск, который назвал «сказочным местом» и «раем» в разговоре с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Видео с встречи политиков опубликовал портал «Sputnik Беларусь».

«Скажу одно: Иркутск наш! И не думайте даже, что он далекий и не белорусский. Мы договорились с губернатором, что он будет общий», — заявил Лукашенко.

Он уточнил, что считает административный центр Иркутской области узлом единого отечества, состоящего из двух суверенных государств.

Лукашенко прилетел в Иркутск 5 июня, где встретился с губернатором, местными жителями и посетил авиационный завод. Глава региона и белорусский президент обсудили совместные проекты РФ и республики, в частности связанные с микроэлектроникой и станкостроением.

До этого Лукашенко посетил Монголию, где подарил своему коллеге Ухнаагийну Хурэлсуху два трактора «Беларус».

Ранее Лукашенко рассказал, о чем вечно спорит с Путиным.