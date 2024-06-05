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Россия высоко оценила позицию Буркина-Фасо по ситуации на Украине

Лавров: Россия высоко ценит позицию Буркина-Фасо по событиям на Украине

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Россия высоко ценит позицию Буркина-Фасо по ситуации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

Глава российского внешнеполитического ведомства находится в этой африканской стране с официальным визитом. В программе заявлены темы военно-технического сотрудничества, подготовки национальных кадров и поставки гуманитарной помощи.

На пресс-конференции по итогам переговоров с лидером республики Лавров заявил, что наша страна «очень ценит объективную, справедливую позицию президента Буркина-Фасо по отношению к событиям, которые происходят на Украине в результате развязанной Западом гибридной войны против Российской Федерации».

Перед этим Лавров рассказал, что в Буркина-Фасо будет увеличено количество российских военных инструкторов. Кроме того, он отметил, что в этой африканской стране регулярно бывает заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, который «рассматривает со своими коллегами из Буркина-Фасо практические задачи».

Ранее в МИД назвали следующую точку поездки Лаврова по странам Африки.

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