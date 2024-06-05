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На Украине приостановили создание военной полиции

Рада временно сняла с рассмотрения два законопроекта о создании военной полиции

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Evgeniy Maloletka/AP

Верховная рада Украины временно сняла с рассмотрения два законопроекта о создании военной полиции. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает интернет-издание «Страна».

Отмечается, что к рассмотрению законопроектов планируют вернуться после проведения дополнительных консультаций.

5 июня сообщалось, что законопроект о военной полиции предполагает введение денежного вознаграждения для тех, кто будет доносить на уклоняющихся от службы в армии и дезертиров.

Девятая статья документа описывает сотрудничество военной полиции с физлицами. В ней упоминается возможность «материально и морально поощрять» людей, которые помогли пресечь уголовные правонарушения.

До этого сообщалось, что власти Украины на фоне больших потерь и нехватки мобилизованных разрешили брать на военную службу дезертиров. Соответствующее письмо директор Госбюро расследований Украины Алексей Сухачев направил главкому ВСУ Александру Сырскому.

Ранее минобороны Украины потребовало, чтобы 17-летние юноши вернулись из-за границы.

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