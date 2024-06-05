Мирная конференция на Украине, которая пройдет в Швейцарии, является «мошенничеством года». Об этом сообщил RT в своем Telegram-канале со ссылкой на заголовки швейцарских СМИ.

Издание Tages-Anzeiger опубликовало заголовок с названием «Мирная конференция мира или лицемерие — вот в чем вопрос». Газета 20 Minuten выложила материал с оглавлением «Критики называют конференцию в Бюргенштоке дорогим пиар-шоу». Издание Neue Zürcher Zeitung озаглавило статью заголовком «Мирная конференция по Украине: Швейцария переоценила свои силы».

5 июня политолог Дмитрий Журавлев объяснил, почему президент США Джо Байден отказался от участия в июньской конференции по Украине в Швейцарии. По словам эксперта, американский лидер понимает, что предстоящий саммит не имеет смысла без участия в нем России.

В этот же день МИД Украины пригласил коллег из Китая участвовать в швейцарском саммите по «формуле мира» президента Владимира Зеленского.

Кроме того, глава МИД Китая Ван И сказал, что более 20 государств выразили поддержку плану Китая и Бразилии по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

Ранее Байдена уличили в неверии в эффективность конференции по Украине в Швейцарии.