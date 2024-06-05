Лукашенко рассказал, о чем вечно спорит с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о «вечном споре» с российским лидером Владимиром Путиным из-за погоды. Видео доступно в Telegram-канале «Пул Первого».

«Это он любит теплую погоду, южный человек. У нас вечный спор с президентом России. Он любит теплую погоду, а я [в такую погоду] вообще не могу», — сказал Лукашенко.

5 июня президент Белоруссии посетил Иркутскую область с рабочим визитом.

Накануне он во время визита в Монголию подарил своему коллеге Ухнаагийну Хурэлсуху два трактора «Беларус», а в ответ получил двух коней.

Кроме того, во время встречи с Хурэлсухом Лукашенко немного познакомился с монгольскими традициями: посадил ель в центре местной культуры и пострелял из традиционного лука. По словам журналистов, первая же его стрела улетела более чем на 75 метров.

До этого Лукашенко проехал на сигвее со своей собакой Умкой. Забавная поездка попала на видео.

Ранее Лукашенко назвал условие для мира на Украине.