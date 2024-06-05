Премьер Грузии готов доказать, что еврокомиссар угрожал ему повторением судьбы Фицо

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности предоставить доказательства угроз со стороны одного из еврокомиссаров о возможном повторении судьбы премьера Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение. Об этом пишет ТАСС.

«Когда дело касается угрозы, в которой прозвучала фамилия премьера Словакии, если будет интерес со стороны какой-либо страны, я готов предоставить следствию соответствующую информацию и доказательства», — заявил Кобахидзе.

Кобахидзе заявил об угрозах повторением судьбы Фицо со стороны одного из еврокомиссаров 23 мая. По его словам, намек прозвучал в рамках критики грузинского закона об «иноагентах». Еврокомиссаром оказался Оливер Вархели, он курирует вопросы расширения и политики добрососедства. Сам европейский чиновник какие-либо угрозы в адрес премьера Грузии отрицает, считая, что его слова были вырваны из контекста.

Покушение на премьера Словакии совершено 15 мая. Политик общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний Цинтула пять раз выстрелил в Фицо из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот. На вертолете его доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Ранее Путин назвал пургой угрожающие намеки еврокомиссара премьеру Грузии.