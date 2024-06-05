Политолог назвал главную причину отказа Байдена от саммита по Украине

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с Tsargrad.tv объяснил, почему президент США Джо Байден отказался от участия в июньской конференции по Украине в Швейцарии. По словам эксперта, американский лидер понимает, что предстоящий саммит не имеет смысла без участия в нем России.

«Эта конференция может иметь только одну задачу — объявление войны России в широком смысле этого слова. Хотя американский избиратель против этого, он живет по логике, что русские плохие, но воевать с ними нельзя. Если Байден примет участие в конференции, которая закончится ничем, то потеряет лицо», — сказал Журавлев.

Как сообщает газета Global Times, ссылаясь на мнения китайских экспертов, Байден не уверен в эффективности конференции по Украине.

В статье утверждается, что отсутствие главы Белого дома на предстоящем саммите говорит о том, что Соединенные Штаты «не верят в реальный эффект от встречи». Издание уточняет, что вместо Байдена конференцию посетят вице-президент США Камала Харрис и помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Обозреватели называют ожидающееся присутствие Харрис «жестом вежливости».

Global Times также напоминает, что ранее Москва указала на бесполезность проведения конференции по Украине без участия России, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такой формат «пустым времяпрепровождением».

Ранее эксперт объяснил, почему Китай отказался от участия в саммите по Украине.