Политолог дал подсказку, почему Турция захотела в БРИКС

Турция может стать одной из стран, которые выигрывают от крушения гегемона. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Перла, комментируя заявление Анкары о желании присоединиться к БРИКС. Это объединение, по словам эксперта, является прообразом институтов взаимодействия государств в новом многополярном мире.

«Конечно, Турции туда надо. Что до НАТО, то западная пресса уже открыто называет [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана союзником Путина и Турцию союзником России. Это далеко от правды, но Запад турок не хочет принимать за своих. Так что все логично и правильно», — сказал Перла.

4 июня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что республика хочет вступить в БРИКС и намерена обсудить этот вопрос на июньской встрече глав МИД стран объединения.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва одобряет повышенный интерес Анкары к присоединению к БРИКС.

При этом представитель Кремля отметил, что объединение не может в краткие сроки полностью удовлетворить интересы всех желающих вступления стран, так как этот процесс растянут во времени, однако продумывает форматы контактов со всеми заинтересованными государствами.

Ранее в Кремле прокомментировали решение Аргентины не участвовать в БРИКС.