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МИД Украины отреагировал на заявление Ван И по поводу мирной инициативы Китая

МИД Украины указал Ван И, что формула Зеленского — единственная основа мира

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Shutterstock

Министерство иностранных дело Украины приняло во внимание заявление главы МИД КНР Ван И о том, что мирную инициативу Китая поддерживают более 20 стран. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что на следующей неделе в Швейцарии пройдет встреча, где «все страны, искренне стремящиеся к восстановлению мира, должны работать вместе над его успешным проведением, а не прилагать усилия, чтобы подорвать саммит».

«Участие в саммите высокого представителя КНР могло бы стать хорошей возможностью, чтобы сделать практический вклад в достижение справедливого и долгосрочного мира на Украине, восстановление ее территориальной целостности», – говорится в заявлении.

В МИД отметили, что участие Пекина в мероприятии стало бы «важным сигналом сбалансированной позиции КНР» на фоне регулярных встреч Владимира Путина и Си Цзиньпина. МИД Украины также подчеркнул, что «единственной справедливой основой» для завершения конфликта является так называемая формула мира Зеленского.

До этого глава МИД Китая Ван И заявил, что более 20 государств выразили поддержку плану Китая и Бразилии по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. По словам дипломата, сегодня уже 26 стран согласились присоединиться (или ищут пути присоединения) к «общему пониманию», которого достигли Китай и Бразилия. Он добавил, что в общей сложности 45 стран дали «положительную оценку» этим идеям.

Ранее сообщалось, что Китай готов ускорить подготовку к «настоящей» мирной конференции по Украине.

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