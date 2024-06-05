В Пекине заявили о поддержке китайской инициативы по Украине десятками стран

Более 20 государств выразили поддержку плану Китая и Бразилии по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И, слова которого передает Bloomberg.

По словам дипломата, сегодня уже 26 стран согласились присоединиться (или ищут пути присоединения) к «общему пониманию», которого достигли Китай и Бразилия. Он добавил, что в общей сложности 45 стран дали «положительную оценку» этим идеям.

Агентство отмечает, что это заявление китайского дипломата прозвучало всего через несколько дней после того, как Пекин заявил, что пропустит предстоящий мирный саммит в Швейцарии.

24 мая Бразилия и Китай выступили с предложением провести конференцию по мирному урегулированию украинского конфликта, которая станет альтернативой организовываемому Киевом саммиту в Швейцарии. Конференция должна быть признана и Россией, и Украиной, «с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов».

Саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. В России проведение конференции назвали «путем в никуда», подчеркнув, что любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт объяснил, почему Китай отказался от участия в саммите по Украине.