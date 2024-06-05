Украину призвали готовиться к жизни «в холоде и темноте»

Украине следует готовиться к жизни в холоде и темноте, поскольку к зиме население будет находиться большую часть суток без света. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

Так, неназванный собеседник издания заявил, что стране нужно «готовиться к жизни в холоде и темноте». Еще один чиновник, общавшийся с FT, назвал аварийные отключения электричества «новой нормой».

«Один из чиновников украинского правительства назвал субботнюю атаку «разрушительной», а другой заявил, что ... к зиме жители страны будут проводить без электричества большую часть дня», — говорится в тексте.

Financial Times со ссылкой на руководителя отдела исследований в области энергетики и климата Киевской школы экономики Бориса Додонова пишет, что власти страны также будут вынуждены пойти на повышение тарифов, что представляет непопулярную меру для населения.

«Если не принять никаких мер, то, согласно нашим прогнозам, в январе, вероятно, население будет получать электроэнергию только от двух до четырех часов [в сутки]», — указал он.

В ночь на 1 июня Россия нанесла массированный удар по украинским объектам электроэнергетики — по данным Вооруженных сил Украины, российские военные запустили 53 ракеты и 47 беспилотников. В результате атаки были повреждены несколько тепловых электростанций и, возможно, Днепровская гидроэлектростанция, которая совсем недавно восстановила работу после прошлого удара. Эксперты считают, что летом украинцев ждут массовые отключения света, поскольку Украине из-за обстрелов не хватает мощностей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во всех регионах Украины ограничили потребление электричества.