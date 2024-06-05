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В Германии подняли вопрос о мирном плане БРИКС по Украине

В бундестаге Германии подняли вопрос о мирном плане БРИКС по Украине

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Global Look Press

Член бундестага ФРГ от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Севим Дагдален подняла вопрос о предложенном государствами — членами БРИКС Бразилией и Китаем мирном плане по Украине. Об этом сообщает «Лента.ру».

В тексте парламентского запроса Дагдален задается вопросом, поддерживает ли правительство ФРГ инициативу БРИКС, Бразилии и Китая по мирным переговорам по российско-украинскому конфликту при равном участии всех сторон и справедливом обсуждении всех мирных планов.

Она также поинтересовалась у правительства Германии о его отношении к грядущему саммиту по Украине, который пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление, что Китай не примет участие в саммите по Украине в Швейцарии.

Он назвал заявление Китая о том, что он пропустит мероприятие, «прискорбным». По словам Столтенберга, саммит в Швейцарии станет важной платформой для обсуждения пути к длительному миру на Украине.

Ранее Китай заявил о готовности ускорить подготовку к «настоящей» мирной конференции по Украине.

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