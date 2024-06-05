В Вашингтоне заявили, что не отправят солдат или военных инструкторов на Украину

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не намерен отправлять американских военных на Украину. Об этом со ссылкой на брифинг чиновника на борту президентского самолета сообщает РИА Новости.

По словам Салливана, власти США не имеют планов по отправке своих солдат, военных советников и инструкторов для обучения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого глава министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что Запад рассматривает возможность предоставить Киеву кредит, который затем будет погашаться доходами с замороженных активов России.

5 июня президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты боятся того, что ряд государств, в том числе Польша, начнет проводить более самостоятельную политику при поражении Украины.

Ранее в США объяснили, почему Украине не разрешили бить ракетами ATACMS по РФ.