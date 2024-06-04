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В Грузии после принятия закона об иноагентах собрались запретить гей-пропаганду

Депутат Папуашвили: в Грузии запретят смену пола и гей-пропаганду

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РИА «Новости»

В Грузии будут запрещены операции по смене пола, а также пропаганда однополых отношений. Об этом заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили, говоря о планах изменить законодательство инициируемым пакетом «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних». Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Будут запрещены хирургические операции или иные медицинские манипуляции по смене пола», — сказал Папуашвили на пресс-конференции.

Он отметил, что в государственных документах граждане не смогут указать иной пол. Что касается пропаганды однополых отношений, по его словам, соответствующие интимные сцены будет запрещено показывать по телевидению, в кинотеатрах и образовательных учреждениях.

3 июня Папуашвили подписал закон «О прозрачности иностранного влияния», завершив процесс его принятия в стране. Теперь иноагентами в Грузии будут считать тех, кто получает из-за рубежа более 20% от общего объема финансирования за год. В Госдуме РФ заявили «Газете.Ru», что, приняв этот закон, Грузия проголосовала за суверенитет и национальные интересы, «против навязываемой Западом насильственной «украинизации». А в самой республике уже более 100 организаций заявили, что не собираются регистрироваться в реестре иноагентов, считая, что этот «российский закон убьет демократию».

Ранее в МИД РФ предупредили Грузию о «майданном» сценарии.

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