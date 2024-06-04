Политолог допустил, что обнародованные FT разногласия между РФ и КНР — домыслы

Политолог и публицист Игорь Пшеничников в интервью Tsargrad.tv прокомментировал публикацию газеты Financial Times (FT) об итогах переговоров президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Поданным издания, Москве не удается договориться с Пекином о ценах на газ из трубопровода «Сила Сибири — 2», который соединит обе страны.

По мнению эксперта, Запад будет всячески пытаться вбить клин между Россией и Китаем, в том числе, посредством подобных статей в прессе.

«Что касается непосредственно тем, которые якобы были озвучены во время встречи Путина и Си Цзиньпина — это могут быть домыслы. Единственное, что отмечу — это вопрос швейцарского саммита (по Украине. — «Газета.Ru»). Я думаю, что он, конечно, обсуждался, потому что сейчас это одна из ключевых тем на международной арене», — сказал Пшеничников.

По данным FT, главными темами переговоров Путина и Си Цзиньпина во время визита российского лидера в Пекин были строительство газопровода «Сила Сибири — 2», усиление присутствия китайских банков в РФ и вопросы по участию Китая в конференции по Украине в Швейцарии.

Как утверждают авторы публикации, Китай хочет покупать газ из будущих поставок по дешевой цене и не обещает выкупать большие объемы. Москва при этом пытается убедить несговорчивого восточного партнера. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Китай отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии.