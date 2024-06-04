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В Кремле прокомментировали участие Путина в ПМЭФ-2024

Песков: пока рано говорить о мероприятиях ПМЭФ, в которых примет участие Путин

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал участие президента РФ Владимира Путина в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам Пескова, пока преждевременно говорить о том, в каких именно мероприятиях форума Путин примет участие.

До этого стало известно, что глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул приедет на Петербургский международный экономический форум.

Также бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер сообщил об изъятии его паспорта таможней США при посадке в самолет, когда она намеревался вылететь в Россию для участия в ПМЭФ.

Он пояснил, что когда садился на рейс, вылетающий из Нью-Йорка, то офицеры таможенно-пограничной службы изъяли его паспорт. Риттер добавил, что государственный департамент США боится его участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее в МИД опровергли информацию об «отказе» талибов (организация запрещена в России) ехать на ПМЭФ.

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