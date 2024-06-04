Шольц выступит в бундестаге с речью по вопросам безопасности

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в четверг выступит в бундестаге с речью по вопросам безопасности. Об этом сообщает агентство dpa.

Как отмечается в материале, о предстоящем выступлении Шольца стало известно из письма офиса канцлера, направленного председателю бундестага Бербель Бас, которое оказалось в распоряжении СМИ.

Согласно выдержкам из письма, Шольц намерен выступить в парламенте 6 июня с речью о текущей ситуации в области безопасности. О чем именно намерен говорить канцлер, в материале не уточняется.

До этого Шольц заявил, что разрешение применять переданное Украине оружие для ударов по территории России не приведет к дальнейшей эскалации.

«Мы убеждены, что это не приведет к эскалации, потому что — как сказал и президент США — вопрос стоит лишь в том, чтобы можно было защитить такие крупные города, как, например, Харьков», — сказал Шольц. Он подчеркнул, что решение о предоставлении соответствующего разрешения ВСУ принималось взвешенно и в консультациях с партнерами.

Ранее в бундестаге потребовали от Шольца объяснить смену курса по применению оружия против РФ.