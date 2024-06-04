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Володин заявил о невозможности урегулирования конфликта на Украине без России

Володин о конференции в Швейцарии: решение украинского вопроса без РФ невозможно

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Урегулирование конфликта на Украине невозможно без участия России. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Таким образом парламентарий прокомментировал предстоящий саммит по Украине в Швейцарии, куда не пригласили Россию.

«На этой встрече как минимум будет один умственный инвалид — Зеленский. А также те, кто поехал на встречу с Зеленским, который сегодня никто: его полномочия как главы Украины закончились», — написал Володин.

По его мнению, все больше стран убеждаются, что политика США и Европейского союза основывается на лицемерии и двойных стандартах. С одной стороны, США и ЕС пытаются как можно больше стран пригласить на конференцию, «врут о своем стремлении к мирному урегулированию», с другой стороны — дают разрешение Украине наносить удары западным оружием по территории России.

Володин подчеркнул, что самый эффективный и быстрый способ завершить конфликт на Украине — перестать поставлять оружие этой стране.

Спикер Госдумы добавил, что любые попытки навязать России какие-либо решения, принятые на мероприятиях, организуемых Вашингтоном и Брюсселем, обречены на провал.

Саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. 80 из них подтвердили свое участие.

На встрече собираются обсуждать некоторые пункты из «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского: ядерную и продовольственную безопасности, обмен военнопленных в формате «всех на всех», возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

Ранее были названы расходы Швейцарии на конференцию по Украине.

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