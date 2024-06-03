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В МИД РФ оценили слова Блинкена о «гибридных атаках» России

Замглавы МИД России Грушко: Запад ведет против РФ гибридную войну

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Gabriel Kuchta/Reuters

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия проводит гибридные атаки на границах стран НАТО. Его слова приводит ТАСС.

«Это перекладывание с больной головы на здоровую», — сказал он.

Грушко подчеркнул, что страны Запада ведут против РФ «гибридную войну, в которой сочетается комплекс мер экономического характера».

Также он заявил, что Запад движется по пути эскалации конфликта на Украине, в связи с чем Россия предпримет все необходимые меры для нейтрализации угроз.

До этого Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не одобряют нанесение ударов вне Украины, но признают право Киева на самостоятельные решения в этом вопросе. Госсекретарь отметил, что в Вашингтоне позаботятся о том, чтобы Украина располагала необходимыми ресурсами для самообороны.

Ранее в США высказались о действиях Украины против России.

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