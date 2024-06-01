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В Британии заявили, что Путин послал жесткий сигнал Западу

Daily Express: Путин предупредил Запад, чем закончится эскалация на Украине

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе рабочего визита в Узбекистан послал жесткий сигнал Западу о среьзных последствиях эскалации конфликта на Украине. Об этом сообщает британская газета Daily Express.

«Путин сделал жесткое предупреждение Западу в связи с эскалацией конфликта на Украине», — гласит подпись к материалу.

Глава государства подчеркнул, что рост напряженности может спровоцировать «тяжелые глобальные последствия».

«Малые страны должны осознавать, с чем они играют», — цитирует издание заявление российского лидера.

Президент посоветовал принимать во внимание сей фактор, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь территории Российской Федерации

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о том, что администрация президента США Джо Байдена тайно дала Украине разрешение наносить удары американским оружием по целям на территории РФ, которые «находятся вблизи Харькова».

Ранее ВС РФ нанесли групповой удар по энергообъектам Украины.

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