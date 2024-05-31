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Байден рассказал о сделке Израиля и ХАМАС

Байден назвал детали предложенной Израилем сделки с ХАМАС

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Andrew Harnik/AP

Президент США Джо Байден заявил, что сделка между Израилем и движением ХАМАС предусматривает прекращение боевых действий на шесть недель и вывод войск из Газы. Об этом сообщает ТАСС.

При этом сообщается, что новые предложения были переданы движению ХАМАС через Катар.

«Первая фаза будет длиться шесть недель. Она подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных районов Газы, освобождение некоторого числа заложников, включая женщин, стариков, раненых, а также освобождение в обмен на это сотен заключенных из числа палестинцев», — сказал Байден.

До этого сообщалось, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена не считает полезным признание Палестины со стороны Ирландии, Норвегии и Испании, однако понимает, почему это случилось. В материале отмечается, что Вашингтон дал понять трем европейским странам, что их решение не принесет пользу, поскольку США опасаются, что признание сможет укрепить ХАМАС.

По словам чиновников США и Ирландии, за некоторое время до заявления о признании Палестины политики ЕС общались с администрацией президента США по данному вопросу, они не встретили противодействия с американской стороны.

Ранее стало известно, что Израиль готовит новые меры против Норвегии, Ирландии и Испании, признавших Палестину.

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