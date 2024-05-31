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Экс-глава МИД Австрии раскрыла, почему ей нравится жить в России

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что жить в России безопаснее, чем в Европе

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Vadim Ghirda/AP

Жить в России свободнее и безопаснее, нежели в странах Европы. В этом призналась бывшая глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, чьи слова передает ТАСС.

«Мне нравится жить в России, потому что здесь есть свобода», — утверждала экс-министр в ходе женского форума в Кемеровской области.

Она пояснила, что здесь можно жить в безопасности и, например, не тревожась гулять ночью в парках Москвы, Санкт-Петербурга или Хабаровска.

«Это было возможно в Австрии 30 лет назад, сейчас — невозможно», — утверждает бывший руководитель австрийского МИД.

По оценке Кнайсль, безопасность является одной из фундаментальных основ свободы.

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