В МИД Украины оценили «половинчатое вступление» в НАТО

Вступление Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО) в тех границах, которые сейчас контролируют ВСУ, является рискованным. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, слова которого передает «Обозреватель».

Кулеба заявил, что не очень хорошо относится к вступлению в альянс не в границах 1991 года, потому что «какое-то территориально-половинчатое вступление в НАТО — это штука очень рискованная».

21 мая госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Праге заявил, что участники НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне в июлне проработают «мостик» в альянс для Украины.

Также Столтенберг сказал, что главы внешнеполитических ведомств стран альянса пока не договорились о передаче военному объединению роли координатора по всем поставкам вооружения на Украину.

Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев прокомментировал публикацию британской газеты Telegraph о том, что Владимира Зеленского попросили не оказывать давление на союзников по поводу присоединения страны к НАТО. По словам политика, главной преградой для вступления Украины в альянс является нежелание его членов принимать Киев в свой состав.

Ранее в МИД Венгрии предупредили о подготовке НАТО к войне с РФ.