В Словакии ответили, когда Фицо сможет вернуться к работе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо может вернуться к работе не ранее чем через несколько месяцев. Об этом заявил глава МИД страны Юрай Бланар, слова которого передает TASR.

По его словам, состояние политика после покушения улучшается. Фицо потребуется еще несколько месяцев, чтобы он смог полностью вернуться к выполнению обязанностей премьера.

Вечером 31 мая сообщалось, что Фицо ходит с помощью костылей.

31 мая больница города Банска-Бистрица, где после покушения находился Роберт Фицо, подтвердила, что политика перевели домой в Братиславу.

Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая. Премьер общался со своими сторонниками на улице после заседания правительства. 71-летний писатель Юрай Цинтула пять раз выстрелил в политика из пистолета и был задержан. Фицо был ранен в грудь, бедро и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

23 мая в Словакии раскрыли детали подготовки покушения на Фицо. Юрай Цинтула, стрелявший в премьер-министра, спланировал преступление за два дня до покушения и на допросе заявил, что намеревался только причинить ущерб здоровью Фицо, чтобы он не смог занимать свой пост.

Ранее Виктор Орбан заявил, что не наденет бронежилет.