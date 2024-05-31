Лукашенко опробовал в деле белорусский топор

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил топор белорусского производства. Видео с главой государства опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Хороший топор, но есть над чем работать», — резюмировал испытания белорусский лидер.

29 мая Лукашенко подписал закон о приостановке участия в ДОВСЕ (Договоре об обычных вооруженных силах в Европе).

За день до этого президент Белоруссии заявил, что в стране необходимо усилить пропаганду, контрпропаганду и идеологическую работу и призвал молодых журналистов не стесняться этого понятия.

В апреле Лукашенко заявил о вкладе народного артиста России Стаса Михайлова в международную политику.

Ранее Путин высказал сожаление, что Лукашенко не командует военными на Украине.