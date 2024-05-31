Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Украины объяснил нежелание западных стран реформировать СБ ООН

Кулеба: западные страны боятся потерять влияние в мире, реформировав Совбез ООН

close
100%
Johanna Geron/Reuters

Западные страны боятся лишиться своего влияния, реформировав Совет Безопасности ООН. В связи с этим они в целом отказываются от реализации соответствующих инициатив, пишет ТАСС со ссылкой на заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что считает СБ ООН неэффективным международным институтом. В частности, он призвал лишить РФ статуса его постоянного члена.

При этом Кулеба обратил внимание, что многие западные государства не хотят реформировать всемирную организацию. По его словам, это касается даже тех стран, которые активно поддерживают Киев.

«Они боятся потерять свои рычаги влияния на ситуацию в мире», — пояснил министр.

29 мая официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что международная организация примет участие в первой мирной конференции по Украине в Швейцарии в качестве наблюдателя. Мероприятие состоится в городе Бюргенштоке в период с 15 по 16 июня, на него были приглашены 160 делегаций из 120 стран мира.

Ранее в ООН прокомментировали истечение срока полномочий украинского лидера Владимира Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами