Глава МИД Украины объяснил нежелание западных стран реформировать СБ ООН

Западные страны боятся лишиться своего влияния, реформировав Совет Безопасности ООН. В связи с этим они в целом отказываются от реализации соответствующих инициатив, пишет ТАСС со ссылкой на заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что считает СБ ООН неэффективным международным институтом. В частности, он призвал лишить РФ статуса его постоянного члена.

При этом Кулеба обратил внимание, что многие западные государства не хотят реформировать всемирную организацию. По его словам, это касается даже тех стран, которые активно поддерживают Киев.

«Они боятся потерять свои рычаги влияния на ситуацию в мире», — пояснил министр.

29 мая официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что международная организация примет участие в первой мирной конференции по Украине в Швейцарии в качестве наблюдателя. Мероприятие состоится в городе Бюргенштоке в период с 15 по 16 июня, на него были приглашены 160 делегаций из 120 стран мира.

Ранее в ООН прокомментировали истечение срока полномочий украинского лидера Владимира Зеленского.