Стало известно, каким американским оружием Украина сможет бить по РФ

Вашингтон намерен разрешить Киеву использовать реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS для ударов по российской территории. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

«Оружие, которое США разрешат использовать украинцам в Харьковской области, включает в себя ракетные системы GMLRS и РСЗО HIMARS», — говорится в материале.

Кроме того, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогут применять различные артиллерийские системы. Однако, о каких именно орудиях идет речь, источники издания не уточнили.

30 мая газета Politico сообщила, что президент США Джо Байден тайно разрешил Украине использовать американское оружие для ударов по территории РФ. По данным журналистов, речь идет об атаках на российские объекты «исключительно в районе Харькова».

На следующий день издание The New York Times со ссылкой на источники рассказало, что Украина уже в ближайшие несколько часов или дней может начать наносить удары по РФ при помощи американского оружия. Как отметили обозреватели, сняв запрет на соответствующие атаки, действующий хозяин Белого дома «пересек красную линию, которую сам же провел».

Ранее в министерстве обороны Германии подтвердили, что власти страны разрешили Украине использовать немецкое оружие для ударов по РФ.