Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Guardian заявил, что Запад производит оружие медленнее, чем Россия.

«Россия движется быстрее Запада в отношении производства и поставок оружия для своих вооруженных сил», — приводятся слова украинского лидера.

Отмечается, что Зеленский также посетовал на то, что западные страны имеют другие приоритеты.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Вооруженные силы России превосходят украинские войска в вооружении различного типа.

22 мая украинское издание «Деловая столица» сообщило, что Владимир Зеленский вынесет на рассмотрение швейцарского саммита урезанную с десяти до трех пунктов «формулу мира». На стол переговоров будут вынесены самые непротиворечивые пункты формулы - «радиационная и ядерная безопасность», продовольственная безопасность и освобождение пленных и депортированных лиц.

Ранее ирландский журналист рассказал, что Запад уже винит Зеленского в провале.