ЕС ввел санкции против губернатора Приморья Кожемяко

ЕС ввел санкции против губернатора Приморья Олега Кожемяко за содействие развитию военного сотрудничества России и КНДР. Соответствующий документ опубликовал совет Евросоюза.

В документе указывается, что Кожемяко помогал КНДР обходить введенные санкции. Отмечается, что он позволил передачу оружия Северной Корее во время визита Ким Чен Ына.

«В ходе визита Кожемяко подарил Ким Чен Ыну военную форму и оружие, которые были ввезены в КНДР для изучения путем обратной инженерии, что является нарушением санкций ООН», — говорится в документе.

Кроме того, Евросоюз ввел санкции против девяти человек и организаций КНДР за то, что они, по версии ЕС, оказывали помощь России в конфликте с Украиной.

До этого спецпосланник Евросоюза (ЕС) по санкциям Дэвид О'Салливан допустил, что 14-й пакет ограничений против России будет принят к середине июня.

Ранее в Китае заявили о готовности противостоять санкциям вместе с Россией.