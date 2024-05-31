В МИД Венгрии предупредили о подготовке НАТО к войне с РФ

НАТО в настоящее время готовится к вооруженному конфликту с РФ, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Его слова передает ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства провел встречу с журналистами в Чехии. До этого он принял участие в совещании с коллегами из стран — членов Североатлантического альянса, которое состоялось в столице республики.

«Военный экспресс отошел от предпоследней станции, и теперь не нужно задумываться о том, как он доберется до конечной остановки», — сказал Сийярто во время мероприятия.

При этом он добавил, что у мирового сообщества «еще есть время», чтобы предотвратить войну НАТО и РФ.

31 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил на программе радиостанции Kossuth («Кошут»), в ходе которой сообщил о все большем втягивании европейских стран в конфликт на Украине. Он рассказал, что государства региона вступили в промежуточную стадию подготовки к войне с РФ.

Позже ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он согласился с заявлением главы венгерского правительства и обратил внимание, что сейчас политики в Европе активно нагнетают предвоенные настроения в обществе. По мнению представителя российского президента, подобные действия могут негативно повлиять на обстановку в регионе.

Ранее в МИД Венгрии раскритиковали идею разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по РФ.