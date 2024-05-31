В МИД назвали страну, которая помогла вернуть 75 пленных российских военнослужащих

В результате сложного переговорного процесса 31 мая с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Освобождение из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Отмечается, что всем вернувшимся российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

29 мая уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обмены военнопленными между Россией и Украиной приостановлены уже несколько месяцев из-за надуманных требований Киева. Также сообщалось, что украинскому омбудсмену направили список из 500 пленных для обмена.

До этого правозащитница Ирина Вихорева заявила, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запустил процесс в связи с пытками российского военнопленного Дениса Резникова.

Ранее стало известно, что происходит с бойцами ВСУ после плена.