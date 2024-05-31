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Путин и Лукашенко обсудили вопросы безопасности

Путин и Лукашенко обсудили недопущение эскалации украинского конфликта.

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщает БелТА.

«В центре внимания глав государств были вопросы безопасности и недопущения эскалации украинского конфликта», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили вопросы будущего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в казахстанской Астане. Путин и Лукашенко также договорились о встрече на полях саммита.

До этого Путин заявил, что он договорился бы с Лукашенко, если бы он командовал военными на Украине. Он также отметил, что Москва договорилась бы с Киевом, если бы на Украине командовали люди, которые следовали бы национальным интересам, а не интересам Запада.

Также в пятницу, 31 мая, Путин провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в торгово-экономической, энергетической и транспортно-логистической областях. Президенты затронули международные темы, в том числе в контексте подготовки к заседанию Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

Ранее в МИД назвали мифом данные о «невыгодности» пребывания России в ЕАЭС.

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