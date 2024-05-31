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Китай выступил против попыток США переложить вину за конфликт на Украине

МО КНР: Китай против попыток США переложить вину за украинский конфликт

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Global Look Press

Китай выступает против стремления Соединенных Штатов переложить вину за украинский конфликт на другие страны. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь, передает РИА Новости.

«Китай продолжит решительно продвигать мирные переговоры и играть конструктивную роль, но решительно выступает против попыток американской стороны переложить вину», — подчеркнул он.

До этого официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что мирная конференция по урегулированию украинского конфликта должна быть признана Россией и Украиной и должна предполагать беспристрастное обсуждение выдвинутых инициатив по решению украинского кризиса.

По словам Мао Нин, в противном случае урегулирование конфликта на Украине будет значительно осложнено.

Ранее в Кремле прокомментировали отказ Китая участвовать в конференции по Украине в Швейцарии.

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