Китай выступил против попыток США переложить вину за конфликт на Украине

Китай выступает против стремления Соединенных Штатов переложить вину за украинский конфликт на другие страны. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь, передает РИА Новости.

«Китай продолжит решительно продвигать мирные переговоры и играть конструктивную роль, но решительно выступает против попыток американской стороны переложить вину», — подчеркнул он.

До этого официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что мирная конференция по урегулированию украинского конфликта должна быть признана Россией и Украиной и должна предполагать беспристрастное обсуждение выдвинутых инициатив по решению украинского кризиса.

По словам Мао Нин, в противном случае урегулирование конфликта на Украине будет значительно осложнено.

Ранее в Кремле прокомментировали отказ Китая участвовать в конференции по Украине в Швейцарии.