Президент Украины Владимир Зеленский вновь отказался от переговоров с Россией, назвав их «нереалистичными». Об этом пишет газета Guardian, которой украинский лидер дал интервью.

«Зеленский сказал, что переговоры с Россией нереалистичны. Он сказал, что мирное соглашение было бы «ловушкой», — пишет издание.

31 мая глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский является препятствием для переговоров о мире между Киевом и Москвой.

30 мая издание Financial Times (FT) написало, что Зеленский опасается возможных планов США начать мирные переговоры с РФ.

Один из собеседников издания подчеркнул, что украинский лидер подозревает американское правительство в том, что оно надеется провести переговоры с РФ до президентских выборов в США 5 ноября 2024 года.

Ранее в офисе Зеленского приказали критиковать Байдена и Си из-за саммита по Украине.