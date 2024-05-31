Путин встретится с Львовой-Беловой

Президент России Владимир Путин в пятницу, 31 мая, проведет встречу с уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время брифинга.

«В течение дня также у президента будет встреча с уполномоченным по правам ребенка Львовой-Беловой», — заявил он.

Песков отметил, что она делает «огромную работу по защите прав детей» — как внутри РФ, так и на международном уровне.

«Эта встреча также важна и в контексте завтрашнего Международного дня защиты детей», — добавил он.

До этого Львова-Белова заявила, что за почти год сотрудничества с Катаром по воссоединению детей с их семьями на Украину и в РФ вернулись 28 и пять несовершеннолетних соответственно. По словам омбудсмена, сейчас транспортировка детей является одной из основных тем сотрудничества между Москвой и Дохой. Речь идет о воссоединении несовершеннолетних с их родственниками, с которыми они были разлучены из-за эскалации украинского конфликта.

Ранее Львова-Белова рассказала о состоянии пострадавших в Белгороде детей.