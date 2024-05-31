В Кремле прокомментировали отказ Франции пригласить РФ на празднование высадки в Нормандии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поездка представителей РФ на мероприятия в честь 80-летия высадки в Нормандии не планировалась.

По словам представителя Кремля, это даже никак не обсуждалось.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Франция не будет приглашать делегацию от России на празднование 80-летнего юбилея высадки союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии. По информации собеседников агентства, такое решение связано с конфликтом на Украине и беспокойством некоторых стран из-за потенциального присутствия представителей России.

23 мая газета Politico писала, что президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить мероприятия во Франции, посвященные 80-летию высадки союзных войск в Нормандии, а также встречу стран G7 в Италии.

Высадка в Нормандии — морская десантная операция, проведенная 6 июня 1944 года в Нормандии во время Второй мировой войны силами США, Великобритании, Канады и их союзников против оккупационных сил Германии.

Ранее Байден заявил, что от фашизма мир спасла армия США.