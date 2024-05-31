Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали отказ Франции пригласить РФ на празднование высадки в Нормандии

Песков: РФ не планировала участвовать в мероприятии в честь высадки в Нормандии

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поездка представителей РФ на мероприятия в честь 80-летия высадки в Нормандии не планировалась.

По словам представителя Кремля, это даже никак не обсуждалось.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Франция не будет приглашать делегацию от России на празднование 80-летнего юбилея высадки союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии. По информации собеседников агентства, такое решение связано с конфликтом на Украине и беспокойством некоторых стран из-за потенциального присутствия представителей России.

23 мая газета Politico писала, что президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить мероприятия во Франции, посвященные 80-летию высадки союзных войск в Нормандии, а также встречу стран G7 в Италии.

Высадка в Нормандии — морская десантная операция, проведенная 6 июня 1944 года в Нормандии во время Второй мировой войны силами США, Великобритании, Канады и их союзников против оккупационных сил Германии.

Ранее Байден заявил, что от фашизма мир спасла армия США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами