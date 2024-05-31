Такер Карлсон заявил, что Россию победить невозможно

Россию невозможно победить, для Запада организация украинского кризиса оказалась глупой идеей. Об этом в эфире Tucker Carlson Network заявил американский журналист Такер Карлсон.

«Все это с самого начала было глупой затеей (для Запада. – Прим. ред.), победить невозможно», — подчеркнул журналист.

По его словам, у Украины нет шансов победить страну, население которой на сто миллионов человек больше, а производственные мощности военно-промышленного комплекса гораздо внушительнее, чем у нее.

При этом Карлсон признал, что за Украиной стоят «на самом деле США».

До этого Карлсон назвал безумием слова западных политиков о том, что Россия якобы стремится «захватить» Европу.

В феврале президент РФ Владимир Путин в интервью Карлсону заявлял, что все заявления о «российской угрозе» представляют собой «страшилки для обывателей», в действительности же у России «нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде». В ответ на вопрос о возможности направить войска в польское государство президент ответил, что это возможно только в случае, если Польша нападет на РФ. Подробнее об интервью — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Карлсон сравнил Путина и Байдена.