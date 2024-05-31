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Путин и Лукашенко обсудили грядущий саммит ШОС

Путин и Лукашенко по телефону обсудили подготовку к июньскому саммиту ШОС

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко обсудили саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), запланированный на июнь 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что на нем Минск получит статус члена ШОС.

В публикации говорится, что президенты договорились продолжать двусторонние контакты на различных уровнях.

По словам Путина, прошедшие недавно в Минске переговоры придали сильный импульс взаимоотношениям двух государств.

24 мая Путин с Лукашенко провели двухчасовые переговоры в узком составе. Путин назвал переговоры с Лукашенко крайне плодотворными. Официальный визит президента России в Белоруссию продлился 25 часов, из них 14 часов он работал и общался с белорусским коллегой.

Ранее Путин высказал сожаление, что Лукашенко не командует военными на Украине.

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