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Песков оценил заявление Орбана о подготовке европейских стран к войне с РФ

Песков согласился с заявлением Орбана о подготовке стран Европы к войне с РФ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Политики в Европе активно нагнетают предвоенные настроения в обществе. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал недавнее заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана о вступлении европейских стран в промежуточную стадию подготовки к войне с РФ. При этом представитель российского президента согласился с высказыванием главы правительства Венгрии.

«Там (в Европе. — «Газета.Ru») идет нагнетание предвоенных настроений, разжигание предвоенной истерики, что не может не сказаться на обстановке», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что в данный момент в регионе продолжает повышаться уровень напряженности.

31 мая Орбан выступил на программе радиостанции Kossuth («Кошут»), в ходе которой сообщил о все большем втягивании европейских государств в конфликт на Украине. По его словам, каждую неделю он замечает новые признаки подготовки НАТО и Европейского союза (ЕС) к боевым действиям.

В то же время премьер-министр подчеркнул, что обычно вступление в войну происходит в три этапа — обсуждение, подготовка и уничтожение. Как сказал глава венгерского правительства, страны Европы уже перешли на стадию подготовки.

Ранее государства Европы ограничили обмен разведывательными данным с Венгрией из-за политических противоречий.

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