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Путин и Токаев обсудили международные темы

Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Токаевым

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

«Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в торгово-экономической, энергетической и транспортно-логистической областях», — сказано в сообщении.

Также стороны затронули международные темы, в том числе в контексте подготовки к заседанию Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

Путин и Токаев также обменялись оценками по итогам своих недавних контактов с иностранными лидерами.

До этого министр обороны РФ Андрей Белоусов на рабочей встрече с министром обороны Казахстана Русланом Жаксылыковым в Алма-Ате заявил, что взаимодействие России и Казахстана стало важнейшим фактором поддержания стабильности в Центральной Азии. Он подчеркнул, что Казахстан — союзник и стратегический партнер России.

Ранее в МИД назвали мифом данные о «невыгодности» пребывания России в ЕАЭС.

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