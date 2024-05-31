Захарова отреагировала на заявление НАТО об ударах по России

Страны Североатлантического альянса врут, рассуждая о разрешении Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары западным оружием по объектам на территории России, ряд стран Запада давно позволили Киеву бить по РФ предоставленным украинской армии вооружением. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Было очевидно, что натовцы врут и пускают дымовую завесу, придумывая историю о том, что якобы ещё не решили разрешать или не разрешать киевскому режиму наносить удары с использованием западного вооружения по территории России», — написала она, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Лондон не ограничивал Киев в нанесении ударов по России.

По ее словам, аналогичным образом, на Западе вводят в заблуждение те страны, которых стремятся «затащить» на конференцию по Украине в Швейцарии, которая пройдет в июне. В НАТО «рассказывают сказки» о якобы намерениях по мирному урегулированию конфликта в рамках конференции.

До этого Столтенберг заявил, что Великобритания никогда не ограничивала возможности ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России дальнобойными крылатыми ракетами Storm Shadow.

Ранее Песков заявлял, что Путин и военные знают, как ответить на удары оружием Запада по территории РФ.